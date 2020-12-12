Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:



Per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai piu’ bisognosi un Natale sereno scatta nel weekend la speciale mobilitazione degli agricoltori di Campagna Amica con l’iniziativa la “Spesa sospesa del contadino”. Lo annuncia Coldiretti Puglia nel sottolineare che le iniziative di solidarietà partono da domani sabato 12 dicembre dalle ore 9,30 nel mercato di Campagna Amica di Via Appia 226 a Brindisi e a Foggia nel mercato contadino di Viale della Repubblica 78 e si estendono agli agriturismi (il programma su www.campagnamica.it) con i primi pacchi di aiuti in partenza.

Tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica in Puglia possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica andranno a consegnare gratuitamente alle famiglie bisognose.

Nell’occasione saranno divulgati l’esclusiva indagine Coldiretti/Fondazione Divulga su “Le nuove poverta’ sulle tavole del Natale nell’anno del Covid” con un focus sul coinvolgimento degli italiani nelle iniziative di solidarietà.