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Sviluppo locale 2023-2027: accordo fra sindaci area Alto Salento Oggi ad Ostuni la firma

12 Ottobre 2023
GAL ALTO SALENTO 2023 20278

Di seguito un comunicato diffuso da Gal Alto Salento:

I sindaci pronti a sottoscrivere l’accordo di partenariato per la definizione dell’area Leader Alto Salento e candidare la nuova la Proposta di Strategia di Sviluppo Locale 2023 -2027, approvata all’unanimità dal nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi di recente e rappresentato dal presidente Bonaventura Cucci.Il progetto venuto fuori dal “Laboratorio di Programmazione Partecipata” del Gal Alto Salento 2020, è pronto per essere sottoscritto dai sindaci.

I sette incontri del GAL Alto Salento Tour messi a calendario presso i Comuni dell’attuale area LEADER (Brindisi, Carovigno, Ostuni, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino Ceglie Messapica e Villa Castelli), con gli operatori economici del mondo agricolo, dei servizi al territorio e dell’artigianato hanno portato, per via del crescente interesse alla definizione degli Ambiti tematici alla organizzazione due incontri straordinari fortemente voluti dal territorio, dal basso, in sintonia perfetta con l’approccio LEADER e il Button Up, progettazione dal basso.

Gli incontri del GAL Alto Salento nel Tour dei comuni, hanno generato quanto di meglio si potesse attendere: documenti, idee, bisogni che tramuteranno in una nuova strategia di sviluppo locale che sarà oggetto di sottoscrizione da parte dei Sindaci della nostra Area Leader domani 12 ottobre, ore 16.00 presso la sede del GAL Alto Salento, in Ostuni – C.da Li Cuti (exSS16), in un incontro pubblico, aperto agli organi di stampa, agli attori del modo agricolo, delle imprese e al pubblico.


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