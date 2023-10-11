Di seguito il comunicato:

ETICANTO è un contest musicale per gruppi e singoli, tra le iniziative di FestiValori 2023 di Modena. Una sfida a scrivere una canzone sui temi dell’etica e della sostenibilità. È questo “Eticanto. Canzoni di questo mondo”, iniziativa promossa da Fondazione Finanza Etica, Valori.it, GIT (Gruppo di Iniziativa Territoriale) dei soci di Banca Popolare Etica di Modena e provincia e dal Circolo ARCI Vibra. E che arricchirà il programma dell’edizione 2023 di FestiValori.

Domenico la Marca, cantautore pugliese , è tra i quattro finalisti con il suo brano “Oro Rosso”, che, con la forza delle parole, rende il senso profondo delle esperienze di persone sfruttate, esistenze ridotte a schiavitù, atroci dilemmi etici ed economici, situazioni da cui alcuni si arricchiscono a scapito di altri, uomini e donne arrivati da paesi e luoghi dove persistono guerre, regimi totalitari e corrotti.

“Oro Rosso” nasce dall’esperienza che il cantatore, per la sua professione, fa, occupandosi di sociale, di immigrazione, presso il Centro Interculturale di Foggia o nei ghetti con i diversi progetti che da anni porta avanti.

La Fondazione Finanza Etica, che è tra i promotori di festivalori 2023, quest’anno compie 20 anni di attività e ha scelto il festival come luogo in cui guardare al mondo che verrà, tra altri 20 anni. E per questo il tema del contest musicale è “Un altro futuro: sostenibilità, giustizia ambientale, equità, ambiente”.

L’autore non solo con le sue canzoni denuncia, ma, in questa, invita alla responsabilità, a porsi le domande giuste quando abbiamo a che fare con il consumo e il risparmio, per difendere e promuovere la dignità umana.

Il consumo critico e responsabile é una «domanda di eticità» nel mercato per indirizzarlo verso un’economia che prenda in considerazione gli effetti sociali e ambientali dell’interafiliera del prodotto.

Domenico la Marca, che in questi ultimi anni, collabora con il suo impegno lavorativo anche con NO CAP, con le sue “canzoni impegnate” snocciola il senso profondo dispiegando orizzonti sociali e politici capaci di rigenerare “buona vita” per tutte e tutti.

Sabato, 21 ottobre, a Modena, presso Vibra Club di Modena, tra i finalisti, Domenico la Marca si esibirà con diversi brani presentando il suo ultimo album “Oro Rosso”.