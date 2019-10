Di seguito il comunicato:

Lo psicologo è sempre più al centro di discussioni importanti e chiamato ad occuparsi di situazioni complesse e faticose, in ogni contesto, familiare e sociale. Ma quali investimenti vengono riservati a tematiche così importanti? Quale futuro per una comunità che investe davvero in salute psicologica?

Una nota definizione di Salute è quella dell’OMS, che la considera come uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non meramente l’assenza di malattia o infermità”. Emerge chiaramente che la ‘salute’ va creata con il diretto coinvolgimento dell’individuo, dei gruppi e delle comunità sociali.

Nonostante la crescente attenzione rispetto a questi temi e l’aumento della richiesta di competenze di natura psicologica, solo in circa un terzo dei servizi sociosanitari pugliesi è prevista la presenza di psicologi. Inoltre, solo in tre tipologie di servizi (su circa 70) è definito un monte orario minimo di presenza dello psicologo, mentre in tutti gli altri casi si auspica la sua presenza nei servizi o la presenza programmata, lasciando all’ente gestore o all’ente locale ampia discrezionalità rispetto alla sua effettiva presenza e alla consistenza del contributo degli psicologi nei servizi.

La psicologia è scienza del comportamento e delle sue determinanti, e come tale può sostenere in maniera competente le azioni politiche di prevenzione e di promozione della salute, in modo che siano efficaci. In questo processo è fondamentale aiutare le persone ad acquisire senso di padronanza e controllo su ciò che riguarda la propria vita (l’empowerment psicologico) e le proprie scelte di salute.

Obiettivo della mattinata è sollecitare l’attenzione su questa missione intrinseca della figura dello psicologo attraverso il racconto delle esperienze di professionisti che lavorano nel Terzo Settore – quello delle cooperative e delle organizzazioni che senza fini di lucro operano nell’ambito socio-sanitario, dalle dipendenze patologiche all’accoglienza di minori in grave disagio familiare – per tracciare percorsi di innovazione e sviluppo per la salute psicologica.

L’evento in programma organizzato da ReStart e AltraPsicologia Puglia, si svolgerà sabato 21 ottobre presso la Portineria21 di Bari, sarà focalizzata l’attenzione sui bisogni espressi dalla comunità e sul ruolo che questa figura professionale svolge nel Terzo Settore, attraverso le domande che nel talk saranno rivolte agli ospiti che sono impegnati con successo in questo ambito.