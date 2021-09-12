Una quindicina di millimetri di pioggia su Martina Franca, una ventina su Locorotondo, dodici su Novoli, circa cinque su Taranto come Lecce ed altre località di provincia di Taranto e Salento. Questo dalla mezzanotte all’alba.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, specie al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo gli schemi, fonte protezione civile della Puglia.