Di seguito il comunicato:

Le guide ufficiali di visitAlberobello dopo il periodo estivo, nel quale hanno garantito il servizio guida a famiglie e coppie, proseguono loro mission continuando anche nei weekend al mattino e al pomeriggio.

Se un turista o un gruppo di turisti arriva in settimana oppure vuol visitare la Valle d’Itria, altre zone della Puglia oppure Matera?

“Nessun problema! – specificano da VisitAlberobello – ci adattiamo alle esigenze del turista o alla richiesta della agenzia”.

Si ricorda che i servizi forniti da VisitAlberobello guide turistiche di Puglia e Matera rispettano le norme anti-Covid19 anche con l’utilizzo di mezzi di amplificazione che garantiscono il distanziamento fisico. E’ necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni contattare VisitAlberobello, oltre che dai canali social dedicati, anche via mail: visitalberobello@gmail.com oppure tramite il nr 0808407257 abilitato whatsapp.