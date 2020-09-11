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VisitAlberobello prosegue il servizio di guide Dopo il periodo estivo si continua nei weekend

12 Settembre 2020
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Di seguito il comunicato:

Le guide ufficiali di visitAlberobello dopo il periodo estivo, nel quale hanno garantito il servizio guida a famiglie e coppie, proseguono loro mission continuando anche nei weekend al mattino e al pomeriggio.

Se un turista o un gruppo di turisti arriva in  settimana oppure vuol visitare la Valle d’Itria, altre zone della Puglia oppure Matera?

“Nessun problema!  – specificano da VisitAlberobello – ci  adattiamo alle esigenze del turista o alla richiesta della agenzia”.

Si ricorda che i servizi forniti da VisitAlberobello guide turistiche di Puglia e Matera rispettano le norme anti-Covid19 anche con l’utilizzo di mezzi di amplificazione che garantiscono il distanziamento fisico.  E’  necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni contattare VisitAlberobello, oltre che dai canali social dedicati, anche via mail: visitalberobello@gmail.com oppure tramite il nr 0808407257 abilitato whatsapp.


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