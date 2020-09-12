Scritto nel profilo Mixed lgbti:

Fasano: lo chef decora il piatto disegnando un pene con la salsa. «Ci siamo sentiti umiliati»

Marco e Denis, dopo essersi uniti civilmente (il rito fra l’altro è stato celebrato dal deputato Alessandro Zan, relatore alla Camera del ddl contro l’#omofobia) hanno deciso di venire in Puglia per il viaggio di nozze, e di trascorrere qualche giorno presso un prestigioso resort a Fasano

«Pensavo di essere in un piccolo paradiso ma, nonostante la cura dei dettagli, il personale evidentemente è poco selezionato e omofobo: siamo stati derisi dai camerieri, e lo chef ha disegnato con la salsa la forma di un pene nel piatto»

Se per caso dovesse scapparvi da ridere, evidentemente è perché non avete mai sentito bruciare nel petto la rabbia nei confronti di chi vi deride per chi siete o per chi amate. Vedere un momento così romantico rovinato dall’ignoranza e dallo scherno altrui è davvero squallido e mortificante

Il personale interessato sarebbe stato allontanato dalla struttura, ma finché la politica non sarà in grado di innescare una rivoluzione culturale su questi temi non cambierà molto: abbiamo ragione di credere che faranno le stesse cose in altri luoghi di lavoro, o in altri ambiti della vita.

Al link di seguito l’articolo contenente la replica dei responsabili del resort: