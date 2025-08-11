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Ceglie Messapica: “La piazza-il bene comune” dal 28 agosto Ottava edizione

12 Agosto 2025
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

il 28, 29 e 30 agosto 2025 si terrà a Ceglie Messapica (BR) l’ottava edizione de “La Piazza – Il Bene Comune”, la storica kermesse politica organizzata da Affaritaliani.

L’edizione di quest’anno, intitolata “La Piazza fa rumore”, ospiterà tra gli altri:

  • Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione europea;
  • Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;*
  • Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri;
  • Maria Elvira Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR;
  • Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare;
  • Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione;
  • Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia;
  • Matteo Renzi, Senatore e leader di Italia Viva;
  • Carlo Calenda, Segretario di Azione;
  • Gabriele Fava, Presidente INPS;
  • Giampiero Strisciuglio, Amministratore Delegato Trenitalia. 

I dibattiti saranno moderati da:
Paolo MieliFrancesco GiorginoMarco Scotti e Barbara Politi.

La Piazza_Programma 2025


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