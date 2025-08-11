Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
il 28, 29 e 30 agosto 2025 si terrà a Ceglie Messapica (BR) l’ottava edizione de “La Piazza – Il Bene Comune”, la storica kermesse politica organizzata da Affaritaliani.
L’edizione di quest’anno, intitolata “La Piazza fa rumore”, ospiterà tra gli altri:
- Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione europea;
- Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;*
- Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri;
- Maria Elvira Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR;
- Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare;
- Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione;
- Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia;
- Matteo Renzi, Senatore e leader di Italia Viva;
- Carlo Calenda, Segretario di Azione;
- Gabriele Fava, Presidente INPS;
- Giampiero Strisciuglio, Amministratore Delegato Trenitalia.
I dibattiti saranno moderati da:
Paolo Mieli, Francesco Giorgino, Marco Scotti e Barbara Politi.