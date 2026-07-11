Di seguito il comunicato:

Domenica 12 luglio il festival cambia format: al centro “Uniti per la Senologia”. Spazio anche a musica, enogastronomia e intrattenimento. Dopo il successo della serata inaugurale, il Vista Festival di Porto Cesareo propone un secondo appuntamento dal format completamente nuovo, confermando la volontà di affiancare all’intrattenimento temi di rilevante interesse sociale.

Si parte dalle ore 20, il cuore della manifestazione sarà infatti proprio “Uniti per la Senologia”, un talk dedicato alla prevenzione, alla ricerca e alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Un evento che porterà al centro del festival il valore dell’informazione scientifica e della diagnosi precoce, senza rinunciare agli elementi che caratterizzano il Vista Festival: musica, enogastronomia di qualità e momenti di spettacolo.

Organizzata da Pres 4Promotion S.r.l.s, la serata nasce con l’obiettivo di creare un’occasione di confronto tra il mondo medico-scientifico e la comunità, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e sostenendo concretamente la ricerca. Partner dell’iniziativa è Komen Italia, con la partecipazione del Comitato Regionale Puglia.

La direzione scientifica dell’incontro è affidata al dottor Luigi Manca noto medico chirurgo senologo, che guiderà il confronto sui più recenti sviluppi nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura del tumore al seno. La direzione artistica è curata da Savi Vincenti.

A condurre la serata saranno Barbara Politi e Alessandro Banchero. Sul palco si alterneranno ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui Fabio Terron, Miriam Serio, Dario Pinelli e l’ex calciatore Fabrizio Miccoli, che sarà protagonista di un’intervista dedicata. Sarà inoltre presente il Comitato Regionale Puglia di Komen Italia, a testimonianza dell’impegno costante nella promozione della salute femminile.

Con questo secondo appuntamento il Vista Festival amplia il proprio orizzonte, dimostrando come un evento possa essere, oltre che occasione di svago e valorizzazione del territorio, anche uno spazio di informazione, sensibilizzazione e partecipazione civica. L’invito è rivolto a cittadini, turisti e visitatori per condividere una serata che unisce prevenzione, cultura, spettacolo e solidarietà nel cuore di Porto Cesareo.