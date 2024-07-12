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6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia, caldo: superati i 42 gradi Bollettino ondate di calore: Bari domani e domenica in codice arancione, unidici città campione in rosso

12 Luglio 2024
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Loconia, frazione di Canosa di Puglia: 42,1 gradi. Cerignola ha superato i 40. Altre località delle varie zone della regione li hanno sfiorati. Situazione meteo e delle temperature analoga a ieri in Puglia, dunque, con un lieve aumento. La prospettiva è di ulteriore aumento’ fra le città campione del ministero della Salute in tema di ondate di calore Bari oggi è in codice giallo, domani e domenica sarà in arancione. Altre undici città italiane fra quelle appartenenti al campione saranno in codice rosso.

 

 

 

 


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