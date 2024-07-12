Loconia, frazione di Canosa di Puglia: 42,1 gradi. Cerignola ha superato i 40. Altre località delle varie zone della regione li hanno sfiorati. Situazione meteo e delle temperature analoga a ieri in Puglia, dunque, con un lieve aumento. La prospettiva è di ulteriore aumento’ fra le città campione del ministero della Salute in tema di ondate di calore Bari oggi è in codice giallo, domani e domenica sarà in arancione. Altre undici città italiane fra quelle appartenenti al campione saranno in codice rosso.