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Conversano: stanno per tornare “Le notti della contea” Ad inizio agosto

12 Luglio 2024
Le notti della contea Fabio Troiano

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Scene rievocative, giocolieri e menestrelli, combattimenti fra cavalieri, accampamenti, falconeria, corteo storico, mercato e gastronomia medievale. Tutto questo e molto altro ancora a Conversano il 2, 3 e 4 agosto, in occasione dell’evento storico-rievocativo “Le Notti della Contea”. Appuntamento ormai fisso dell’estate nel cuore della Puglia.

L’associazione SensAzioni del Sud e il Gruppo Storico Città di Conversano, con il supporto del Comune di Conversano, e la collaborazione di tante realtà associative locali e storiche, si prepara a vivere la 9^ edizione dell’evento, con novità e interessanti conferme. A vestire i panni di Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, il rinomato quanto controverso Conte di Conversano, sarà quest’anno l’attore Fabio Troiano, che prende quindi l’eredità lasciata da Ettore Bassi e prima ancora da Beppe Convertini.

Sarà Fabio Troiano, attore, sceneggiatore e conduttore televisivo, domenica 4 agosto a interpretare il Conte di Conversano e a guidare il corteo storico multiepoca che ogni anno raccoglie oltre 300 persone, fra figuranti e rievocatori provenienti da ogni angolo d’Italia.

Le Notti della Contea è patrocinato dal Comune di Conversano, dall’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, dal CERS e dal CIANS.


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