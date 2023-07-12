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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia, caldo: Loconia 43,4 gradi. Cerignola quasi 41 Meteo: ondate di calore, Bari in codice arancione

12 Luglio 2023
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Loconia 43,4 gradi alle tre del pomeriggio. La temperatura più alta rilevata oggi in Puglia stando a quanto diffuso dal dipartimento della protezione civile (da cui traiamo l’immagine di home page). Cerignola e Canosa di Puglia 40,8 gradi. Varie zone del foggiano oltre 40 ed anche Ruvo di Puglia, con zone del nord barese attorno ai 40. Più a sud della regione temperature oltre, o ben oltre, i 30 ma non vicine ai 40.


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