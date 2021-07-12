Questa è una piazza centrale di Martina Franca. Ma potrebbe essere la piazza centrale di qualsiasi altro paese o città, di Puglia o, in generale, d’Italia. A mezzanotte, sancita la vittoria dell’Italia al campionato europeo di calcio, in tantissimi in strada. Ammassati e, in stragrande maggioranza, senza mascherine.

A Taranto anche il bagno collettivo nella fontana. A Bari i fuochi d’artificio. Eccetera.

Non è forse chiaro a tutti che, vinto un campionato di calcio, non è stata vinta ancora la battaglia per la salute collettiva. Speriamo che nella notte la variante delta fosse già a letto, altrimenti la festa vera sarebbe la sua.

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“Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia Covid non si prende una pausa. La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine. Devastante”. E’ il monito di Maria van Kerkhove, funzionario dell’Oms, in relazione alle immagini delle folle di tifosi italiani e inglesi all’interno dello stadio di Wembley e per le strade dei rispettivi Paesi per la finale Euro 2020. (tgcom24)