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Helen Mirren vorrebbe recitare in un film di Checco Zalone L'attrice premio Oscar in un'intervista al Corriere della Sera

12 Giugno 2026
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Insieme fecero un video in epoca di corona virus, “La vacinada“. Checco Zalone autore e interprete della canzone, Helen Mirren guest-star del filmato ambientato in Salento.

L’attrice inglese premio Oscar, del resto, è ormai salentina, risiedendo ed essendosi ambientata benissimo in quella parte della Puglia.

In un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera l’attrice ha risposto su un’aggressione subita a Londra (un antisemita? No, uno squilibrato) e ha parlato anche della sua attività artistica. E ha detto che vorrebbe recitare in un film di Checco Zalone.

 

 

 

 


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