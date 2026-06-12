Insieme fecero un video in epoca di corona virus, “La vacinada“. Checco Zalone autore e interprete della canzone, Helen Mirren guest-star del filmato ambientato in Salento.

L’attrice inglese premio Oscar, del resto, è ormai salentina, risiedendo ed essendosi ambientata benissimo in quella parte della Puglia.

In un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera l’attrice ha risposto su un’aggressione subita a Londra (un antisemita? No, uno squilibrato) e ha parlato anche della sua attività artistica. E ha detto che vorrebbe recitare in un film di Checco Zalone.