Di seguito un comunicato diffuso da Aste e bilancieri:

Col “calore” nel cuore e l’azzurro terso del cielo di Puglia gli amanti del vento, i naviganti della velocità ed i “cercatori” di nuove esperienze, hanno condiviso le tre giornate della più autentica passione…

La grande famiglia di “Aste e Bilancieri” di Bitonto ha inaugurato così la XXIV Edizione di “Sulle Strade della Pugliesità DOC” quest’anno dedicata interamente ai centauri col “Giro Motociclistico dei Trulli” dal 5 al 7 giugno.

Venerdì 5 giugno, dopo un’accurata e calorosa accoglienza presso il Grand Hotel “La Chiusa di Chietri” di Alberobello, il Gruppo dei partecipanti, molti dei quali ormai immancabili, ha potuto dedicarsi dopo un breve tragitto in moto, ad una vera e propria “scoperta” scendendo “quasi” nelle viscere della terra, tra “luce e buio” visitando la “Grotta del Trullo” di Putignano, con grandi e sorprendenti effetti ottici.

A seguire, il gruppo scendeva dalle colline della Murgia, recandosi presso l’Abbazia dei Benedettini sita nel Borgo di Pescatori di San Vito di Polignano a mare, giusta cornice ad un momento di convivialità e dove potevano gustare insieme quindi, un particolarmente gradito pranzo tipico marinaro.

A seguire, immancabile tappa a Polignano “Perla dell’Adriatico” elegante palcoscenico con splendide terrazze a strapiombo sul mare e balconi fioriti… da mozzafiato!

L’arrivo della “carovana” è stato accolto con grande interesse e curiosità dalla cittadinanza e del numeroso pubblico, molti dei quali turisti di ogni parte del mondo. Questi hanno potuto scatenarsi, con gli occhi e con fotografie con tutte le belle e rare moto dei partecipanti. La città natale di Domenico Modugno, accoglieva poi tutti i partecipanti, tra le “viuzze bianche” alla scoperta del proprio Centro Storico.

Doverosamente e molto volentieri “Aste e Bilancieri” ringrazia la Dott.ssa Bianca Bronzino, Assessore alla Cultura del Comune di Polignano e “Guida d’eccezione” che ha personalmente voluto accompagnare tutto il gruppo nel tour per le vie cittadine.

A conclusione della giornata, ci si trasferiva presso la “Masseria Torricella” di Alberobello, dove il gruppo “Taranta Fil” completava quella che diventava una serata tipica pugliese, creando una particolare “miscela” di “convivialità” con le sempre coinvolgenti musiche folk e popolari, suggellando forte quel senso d’appartenenza al “Gruppo” sempre crescente: “Tutti in festa …sotto uno splendido cielo stellato”.

Sabato, ha visto il variegato gruppo di moto percorrere un guidatissimo ed iconico itinerario che partendo da Alberobello, passava per le “ipnotiche geometrie” di Locorotondo e le “atmosfere” autentiche e senza tempo di Cisternino, fino a giungere alla caratteristica Carovigno. Una tappa capace di lasciare il segno nella memoria. Anche perché completava il tour, la visita presso il Castello Dentice di Frasso, antico maniero medievale con imponenti torri ricche di storia. I motociclisti erano accolti dal benvenuto, con spettacolo, nell’atrio del maniero, dal gruppo di sbandieratori ‘Nzegna di Carovigno.

Meritata sosta pranzo all’insegna del gusto, presso la “Masseria N’Zeta” dove i partecipanti potevano degustare i tipici pasti tradizionali, in un’atmosfera di complice allegria, che soprattutto i motociclisti riescono a creare. Un momento semplice ma cordiale, prima dell’emozionante visita del Centro Storico di Ostuni. Qui, il rombo dei motori ha lasciato spazio al silenzio delle antiche e “candide” pietre.

La meravigliosa Città Bianca ha accolto il “gruppo” che approfittava del momento per qualche fotografia …ed un caffè. Quanto visto ed appreso nel corso della visita all’interessante Museo Civico “accompagnava” i partecipanti prima del rientro in Hotel.

La terza giornata ha visto i nostri centauri stupirsi nel cuore di Alberobello, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. La moto, ancora una volta, ha riunito gli amici soci in un’esperienza secolare di semplici tradizioni contadine, tra tetti in pietra …e simboli misteriosi. Di grande ed antico ingegno architettonico, veramente straordinario.

Durante la tre giorni della kermesse si è svolta anche una simpatica ma impegnativa prova di abilità, che ha visto come primi classificati per la categoria “Modern”:

1° Amoia Michele con una Kawasaki Z 400; 2° Ceci Sergio con una Ducati Multistrada 620; 3° Mazzella Guido con una Honda CB 500 Four.

Per la categoria “Classic”, invece, si sono classificati:

1° Palumbo Giuseppe con una Gilera 150 Sport; 2° Macchiella Mario con una Moto Guzzi Sport 14; 3° Paolo Fontana con una Benelli 220.

E’ doveroso citare fra i 50 partecipanti in moto anche Paolo Marchinelli – Delegato ASI per la manifestazione e Pasotti Mauro – Consigliere Federale dell’ASI. Una manifestazione che ha visto la presenza di iscritti da ogni angolo d’Italia ma anche dal Belgio e dall’Argentina, tutti felici ed entusiasti di aver conosciuto una parte della splendida Puglia in sella alle proprie moto.

Grande soddisfazione del Presidente Leonardo Greco che ai microfoni della tv locale ha detto: “Si è concluso, così, un altro incontro coinvolgente, organizzato dallo splendido staff del club Aste e Bilancieri che mi onoro di rappresentare” staff che dimostra sempre più di essere una unita famiglia, quella di “Aste e Bilancieri” di Bitonto.