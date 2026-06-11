Di seguito il comunicato:

Amici delle Tarantelle, studiosi e danzatori e suonatori, pizzica.me e Casaterra Art In Residence B&B, sono lieti di invitare tutte e tutti, Sabato 20 Giugno 2026, alle ore 18.00 nello splendido trullo, tra le campagne di Ceglie Messapica di Casaterra.

Con noi ci sarà la splendida professoressa Sandra Taveri che negli ultimi anni ha continuato costantemente le sue ricerche sul Tarantismo nella nostra Regione Puglia, ha ritrovato documenti inediti e ha pubblicato il suo ultimo lavoro: “Viaggio nel Tarantismo”.

Sabato ci parlerà delle sue ricerche e ci presenterà il suo lavoro.

Durante l’iniziativa prepareremo qualcosa da mangiare e ci sarà del vino. Portate gli strumenti musicali e la voglia di cantare e di ballare. Ingresso libero e gratuito.

Vi aspettiamo.

GPS: https://maps.app.goo.gl/ZyWtWq1sbN9T9UYd8

Non seguite le indicazioni della pagina facebook di Casaterra perché sono sbagliate.

INFO: +39 393 660 4027, +39 346 941 0934, info@pizzica.me

VIAGGIO NEL TARANTISMO

Il Tarantismo è stato un fenomeno culturale che si è manifestato per oltre sette secoli in

molte aree del Mediterraneo e, in particolare, della Puglia fino agli inizi degli anni Settanta. Da allora è diventato oggetto di studio generando una vasta letteratura che abbraccia il mondo della musica e della danza sino al mondo più strettamente universitario in tutti i suoi molteplici risvolti culturali e curativi. Nella vastità della tematica, questo volume, in italiano ed inglese, si rivolge sia ai neofiti, turisti e curiosi, sia ai tanti appassionati e cultori di musica, danza e terapeutica per accompagnarli nella scoperta non solo dei primi rudimenti di questa misteriosa sindrome nei suoi elementi essenziali, etimologici e sintomatologici con riferimento alle principali aree di diffusione, ma anche delle principali fonti etnografiche, iconografiche ed archivistiche attraverso un approccio interdisciplinare, fondamentale per cominciare a comprendere cosa sia e cosa abbia rappresentato il “mal di taranta”, vera espressione intima e profonda di una terra che affascina per la sua storia e la sua natura sin dai viaggi pittoreschi dei tanti a partire dal Settecento.

SANDRA TAVERI

Angela Sandra Taveri è nata nel 1964 a Brindisi dove ha coltivato gli studi teologici e la sua passione per la storia locale, per la religiosità popolare e le tradizioni con riferimento particolare al Tarantismo, malessere culturale di un tempo non troppo remoto. Ha partecipato al periodico culturale di letteratura ed arte “Mimose, carta di donna e a numerosi convegni sul Tarantismo. Coautrice di “Tarantelle, santi e guaritori. Forme e figure di un culto popolare”, curato da Vincenzo Santoro ed edito da ItinerArti nel 2024, ha ideato e realizzato un percorso di presentazioni ed incontri per divulgare le conoscenze sul fenomeno.