rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Vaiolo delle scimmie: i due casi in Puglia nel barese e nel tarantino. Virus isolato nel liquido seminale La scoperta all'istituto Spallanzani

12 Giugno 2022
IMG 20200114 102646

Nel laboratorio dell’istituto Spallanzani di Roma il virus del vaiolo delle scimmie è stato individuato nel liquido seminale umano in sei casi su sette esaminati. È stato osservato il suo comportamento:, si riproduce e contagia. La trasmissione per via sessuale (magari non la sola) del virus è dunque un’ipotesi più che concreta.

Ieri sera l’Asl Taranto ha confermato in caso di poxvirus, il vaiolo delle scimmie, nella provincia tarantina. L’uomo è in isolamento a casa e non è in condizioni preoccupanti, analogamente al 36enne del barese che ha costituito, nei giorni scorsi, il primo caso in Puglia.

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

binario

Treni: manutenzione di un tratto della linea adriatica fra Termoli e Lecce, da oggi variazioni e cancellazioni Fino al 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione