Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle San Vito:

Sta entusiasmando tutta l’Italia il viaggio di Michele Agostinetto, 44 anni di Treviso, affetto da sclerosi multipla.

“Un Viaggio da Sclero” è al contempo il progetto e il cammino a piedi che Michele ha deciso di intraprendere per sensibilizzare gli italiani proprio riguardo alla sclerosi multipla. “Lo faccio per infondere coraggio nelle persone – ha dichiarato Michele –, ma anche per aiutare la gente a dare importanza alle piccole cose e per visitare luoghi che probabilmente non potrò mai più permettermi di attraversare e di conoscere personalmente come sto facendo. L’obiettivo del viaggio, tuttavia, è anche quello di trovare altre persone che si uniscano a me in questa avventura e che mi diano una mano a organizzare raccolte fondi durante le diverse tappe del percorso”.

La sclerosi multipla è una malattia invisibile agli occhi della maggior parte delle persone che non percepiscono fino in fondo le vere problematiche di questa patologia.

Le tappe del viaggio di Michele, lungo complessivamente quasi 2.000 chilometri, sono 87. Lui sta percorrendo circa 26 chilometri al giorno. Partito dal Veneto a inizio maggio, con uno zaino che pesa circa 12 chilogrammi, farà tappa anche a Celle di San Vito il prossimo 17 luglio.

“Siamo lieti di ospitare Michele nel nostro piccolo centro – ha dichiarato la sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini – abbiamo tanto da imparare da queste esperienze e da persone coraggiose come Michele. Sposiamo in pieno la sua causa e gli offriremo tutto il nostro supporto”.

Oltre a Celle di San Vito, Michele visiterà altri centri in provincia di Foggia come Troia, Lucera, San Severo, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Zapponeta.

Il viaggio, che attraverserà 7 regioni, si concluderà il prossimo 22 agosto a Santa Maria di Leuca. “Il tratto degli Appennini sarà quello più impegnativo – ha spiegato Michele – mentre quello più suggestivo sarà sicuramente il mare della Puglia”.

Proprio la Puglia sarà in pratica l’unica regione che Michele ha scelto di percorrere per intero, da nord a Sud. Il camminatore trevigiano racconterà anche le tappe pugliesi sulla sua pagina facebook (https://www.facebook.com/unviaggiodasclero). Proprio sui social, lo scorso 30 agosto 2021 annunciò l’idea di attraversare l’Italia: “Sono rimasto per un anno intero sdraiato in casa perché non riuscivo a muovermi”, ha scritto Michele. “Ora ho deciso di alzarmi e portare la mia voglia di vivere in tutta Italia. Percorrerò 2000 km da nord a sud per sensibilizzare le persone sulla sclerosi multipla! Percorri insieme a me il viaggio da sclero e rialziamoci insieme!”.