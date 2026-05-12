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Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo eccetto il Salento Protezione civile, previsioni meteo

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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 13 maggio, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente
moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

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