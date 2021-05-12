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Policlinico di Bari, con l’operazione un bimbo di dieci mesi recupera l’udito grazie all’orecchio bionico Aveva subìto la perdita a causa della meningite

12 Maggio 2021
policlinico bari

Di Francesco Santoro:

Bambino di 10 mesi diventato sordo dalla meningite riesce a recuperare l’udito grazie all’orecchio bionico impiantato dall’equipe del reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari diretta dal professor Nicola Quaranta. «Potrà finalmente sentire le voci dei genitori e ascoltare i rumori attorno a lui- fanno sapere dalla direzione generale della struttura ospedaliera-. Il piccolo era stato ricoverato all’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII”. Una volta guarito, però, i medici avevano dovuto constatare i danni neurologici lasciati dalla malattia».
L’operazione è perfettamente riuscita: grazie a un impianto con 22 elettrodi il bambino potrà sentire nuovamente. «Abbiamo deciso di intervenire subito nonostante le difficoltà legate al peso e all’età perché c’era il grosso rischio che, con il passare del tempo e l’ossificazione delle coclea, il bambino sarebbe rimasto sordo. E, a dieci mesi, questo avrebbe significato anche che il piccolo non avrebbe potuto sviluppare il linguaggio –commenta il professor Quaranta -. In passato tutti questi casi erano condannati al sordomutismo; adesso, invece, grazie alla tecnologia e alle capacità chirurgiche possiamo intervenire precocemente per assicurare uno sviluppo cognitivo regolare del bambino e prevenire le complicanze. Il piccolo grazie all’impianto cocleare potrà crescere nel mondo dei suoni e iniziare a sviluppare il linguaggio».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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