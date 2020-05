Con i consulenti dello sportello O.D.E. Atelier approfondiremo strategie e strumenti per imprese e professionisti per affrontare le conseguenze della pandemia e ripartire. Ne parliamo con:

avv. Ebe Guerra – consulente Area Contratti e Giustizia Sportello O.D.E. Atelier

avv. Michela Nocco – consulente Area Banche Sportello O.D.E. Atelier

dott. Ciro Armigero consulente Area Gestione d’Impresa Sportello O.D.E. Atelier Per partecipare è necessario prenotarsi qui e collegarsi il 19/5/2020 h. 17 al seguente link