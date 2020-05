Citato dall’agenzia Ansa, il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com fa riferimento a caldo estivo da mercoledì su zone del sud cone Calabris, Basilicata e Puglia. Fa, più specificamente, a picchi di temperatura fino a 39 gradi, anche per il foggiano. Clima mitigato nelle zone costiere per via di un mare ancora “freddo” che deve terminare gli effetti dell’inverno.