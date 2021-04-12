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Puglia, occupazione di posti letto di terapia intensiva al 45 per cento In aumento

12 Aprile 2021
Ospedale San Pio chiuso

Di Francesco Santoro:

Torna ad aumentare la pressione sulle terapie intensive degli ospedali pugliesi dopo 48ore. Il dato dei ricoveri sale di due punti raggiungendo il 45 per cento, mentre la percentuale dei posti letto occupati dai positivi al Coronavirus negli altri reparti è stabile da due giorni al 53 per cento. La Puglia è al quinto posto in Italia per numero di ospedalizzati dietro Lombardia, Piemonte, Lazio ed Emilia-Romagna. 1.983 persone sono affidate alle cure dei medici nei reparti di Malattie infettive, Pneumologia e Medicina generale e 265 si trovano in terapia intensiva con una variazione giornaliera dell’1,90 per cento. 237 gli accessi registrati in giornata al pronto soccorso per sospetto Covid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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