Coda di auto sulla strada Taranto-Talsano a mezzogiorno di Pasqua. All’inizio della fila c’è un’auto controllata dalla pattuglia. Tratta dalla rete l’immagine che testimonia non già di violazioni (fino a prova del contrario chiunque va considerato in regola) ma dei controlli in strada, nonché per mezzo di velivoli, al fine del rispetto delle norme. Controlli che sono stringenti in Puglia e finora non si segnalano casi clamorosi di violazioni.