Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento:

Il prossimo 20 marzo gli atenei italiani celebreranno la Giornata Nazionale delle Università, un momento di riflessione condiviso sul ruolo dell’istituzione universitaria nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. Il focus di quest’anno riguarderà, in particolare, le città universitarie, dove le diversificate attività degli atenei incontrano le esigenze e i sogni dei territori. Anche per questo, la Giornata Nazionale delle Università, quest’anno, è stata organizzata insieme ai sindaci dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).

In occasione di questo importante evento, l’Università del Salento sarà protagonista e promotrice di una serie di iniziative:

– il 20 marzo, nella sala “La Grottesca” del rettorato, in piazzetta Tancredi a Lecce, UniSalento, Accademia delle Belle arti e Conservatorio sottoscriveranno una convenzione per la prossima apertura di uno sportello di Welcome Office rivolto, in particolare, agli studenti stranieri ospiti delle nostre città. L’incontro è fissato per le ore 12: la stampa è invitata a partecipare;

– nei prossimi giorni a Bari, nella sede del rettorato, si terrà il talk “Le città universitarie della Puglia” che, su iniziativa del rettore Pollice, riunirà tutti i rettori degli atenei pugliesi e i sindaci delle città capoluogo: un momento di confronto sul futuro di questa alleanza nel nome del progresso civile, economico e sociale. Il talk sarà poi disponibile, dal 20 marzo, sui canali YouTube dei diversi atenei pugliesi, compreso quello di UniSalento https://www.youtube.com/@UniSalentoOfficial;

– il 20 marzo, nell’auditorium del Museo provinciale “Sigismondo Castromediano”, a partire dalle 16, si terrà “Incontro sui mondi antichi” con lo storico Luciano Canfora. Sarà quella l’occasione per presentare il volume edito da Laterza “La grande guerra del Peloponneso” firmato proprio da Canfora. Parteciperanno il direttore della Scuola superiore Isufi, Salvatore Rizzello e le professoresse Flavia Frisone e Natascia Pellè;

– in serata, alle 19.30, nella sede del Museo storico e archeologico dell’Università del Salento (Musa) si terrà l’iniziativa intitolata “Una notte al Museo” per discutere delle opportunità offerte dai musei universitari in termini di appeal turistico e diffusione della conoscenza. Durante l’incontro il rettore Fabio Pollice presenterà la ricerca sul rapporto Comuni-Università da lui curato per la CRUI.