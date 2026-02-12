Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Un Aperitivo Pre-Galattico per presentare il nuovo progetto e raccogliere le idee dei più giovani che possono contribuire a creare opportunità di sviluppo e di lavoro nella loro comunità. Giovedì 12 febbraio 2026 ad Orsara di Puglia, alle ore 18.00, negli spazi della Community Library “A.LI.” (Largo San Michele) si svolgerà il processo partecipativo del progetto “Galattica Orsara”, promosso dal Comune di Orsara di Puglia in qualità di ente capofila e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining. Opportunità di formazione, aggregazione, corsi in lingua e tanto altro per giovani dai 14 ai 29 anni che hanno voglia di mettersi in gioco e di scommettere sul loro territorio.

Orsara di Puglia, infatti, fa parte dei Nodi di “Galattica – Rete Giovani Puglia”, l’iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. Sempre il progetto “Galattica Orsara”, lunedì 16 febbraio, nella Community Library, a partire dalle ore 16.30, ospiterà “Open Talent con Festival dei Monti Dauni!”, l’iniziativa a cura di ARTI. Sarà un pomeriggio dedicato alle opportunità creative e culturali del territorio insieme all’Associazione Festival dei Monti Dauni, un’occasione per scoprire come trasformare idee e talenti in progetti. Nel corso dell’incontro si parlerà di percorsi artistici, musica e cultura come livello di sviluppo locale; sarà condivisa l’esperienza del Festival dei Monti Dauni e le sue opportunità per i giovani; sarà focalizzata l’attenzione su come valorizzare il proprio talento restando (e crescendo) nei territori interni.

Per saperne di più su “Galattica Orsara”: 351/2451333 – galattica.orsara@gmail.com