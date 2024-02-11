Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Fortemente volute dalle direzioni artistiche di Dino De Palma per Musica Felix (Foggia) e Camerata Musicale Barese (Bari), e di Pierluigi Camicia per Camerata Musicale Salentina (Lecce), il duo pianistico forse più noto al mondo, quello composto da Katia e Marielle Labèque, attraverserà col suo carisma seduttivo la Puglia.

Nell’ordine, venerdì 16 febbraio alle ore 19.00 nel rinnovato Auditorium Santa Chiara di Foggia, domenica 18 febbraio alle ore 18.00 presso il Teatro Apollo di Lecce e lunedì 19 febbraio alle ore 21.00 sul palcoscenico del Teatro Comunale “Niccolò Piccinni” di Bari, le Labèque saranno protagoniste assolute di 3 serate, distinte solo nel luogo, dal titolo “A due pianoforti” con musiche di Glass e Bernstein. Le due pianiste francesi diverranno simbolo di una importante sinergia tra enti, con l’intento operoso di rendere la nostra Regione sempre più una fucina di eventi di alto valore artistico e con l’impegno di condividerne i frutti. In maniera trasversale, le sorelle Labèque potranno tornare a godere e scoprire gli aspetti unici, talvolta contraddittori, e poliedrici di questa terra, da sempre fonte d’ispirazione per il mondo dell’arte tout court. Ancora una volta, la Musica, col suo senso estetico più nobile, unisce Fondazione Apulia Felix, Camerata Musicale Salentina e Camerata Musicale Barese, 3 realtà culturali storiche, che con le loro stagioni concertistiche dimostrano di saper cogliere un’opportunità e moltiplicarla con una visione brillante e programmatica di un futuro musicale (e non solo) luminoso, e una collaborazione proficua e stimolante.

Una sinergia che ha già dato i suoi frutti negli scorsi mesi, quando un tour itinerante in Puglia ha coinvolto il trio del grande violinista Gidon Kremer, e che certamente contribuirà in futuro ad attirare i più grandi artisti del panorama internazionale nelle principali città pugliesi.

La formula itinerante proposta da De Palma e Camicia sta, infatti, ricevendo l’entusiastica accoglienza di tanti musicisti, attratti anche dalla possibilità di conoscere la Puglia da nord a sud.

Il programma “A due pianoforti” verterà sull’ascolto di due brani composti da Philip Glass proprio per le due sorelle francesi, due cicli ispirati a Cocteau di immediata godibilità, pezzi in cui il genio del re del minimalismo contemporaneo potrà esprimersi al meglio, per poi chiudersi con una suite di tre canzoni tratte da West Side Story di Bernstein.

Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti:

Foggia, tel. 3929892331; e-mail: infoapuliafelix@gmail.com;

Lecce, tel: 0832309901 – 3480072654 – 348002655; e-mail: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Bari, presso gli uffici della Camerata in via Sparano, 141; tel.

080/5211908 e online sul sito www.cameratamusicalebarese.it

e su www.webtic.it