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Fritrak - Trasporto acqua

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Carnevale di Putignano: sfilata dei carri Oggi il corso mascherato

12 Febbraio 2023
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Dagli organizzatori:

Lasciamoci alle spalle l’ordinario e per questo week end programmiamo qualcosa di STRAordinario.
Domenica 12 Febbraio concediamoci un’esperienza magica e suggestiva con la sfilata dei giganti in cartapesta del Carnevale di Putignano. In occasione della 629ª edizione la città ospita un sipario di luci Carnevale di Putignano:sfilata dei carri alto 20m, attrazioni per tutte le età con il “Villaggio delle Fiabe”, la “Casa di marzapane” e il “Circo delle Fiabe”.

La Musica tornerà a far ballare e cantare Boomer, Gen X e millannials con concerti e DJset dalle sonorità travolgenti. Ospite della serata di domenica un cappellaio matto dallo sguardo disarmante e dal ritmo irrefrenabile, per un teatime imperdibile, dall’Amaro Mediterraneo Stage farà il suo ingresso Dargen D’Amico. Questo fine settimana lasciati trasportare dai coriandoli e dall’euforia dal carnevale Made in Puglia tra i più antichi d’Europa.

Quest’anno a Putignano è tutta un’altra fiaba!
Non restarne fuori.

 

 


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