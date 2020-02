Stando a prime ricostruzioni l’esplosione si è verificata in via Marche a Taranto. Boato udito poco dopo l’una. Danneggiato l’esterno di un centro scommesse. Da accertare le cause dell’accaduto e se si trattasse di danni fortuiti da grosso petardo o di una bomba vera e propria con finalità specifiche.

(foto: tratta da gruppo facebook Sei di Taranto se… )