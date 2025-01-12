Alle 14,51 il sisma. Magnitudo 4 con epicentro a tre chilometri da Ampezzo, in provincia di Udine. Ha fatto seguito una scossa minore. Nei giorni scorsi si erano già verificate in zona scosse di minore entità.
(immagine: tratta da ingv.it)
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