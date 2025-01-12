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Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
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Terremoto di magnitudo 4 in Friuli Nel pomeriggio

12 Gennaio 2025
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Alle 14,51 il sisma. Magnitudo 4 con epicentro a tre chilometri da Ampezzo, in provincia di Udine. Ha fatto seguito una scossa minore. Nei giorni scorsi si erano già verificate in zona scosse di minore entità.

(immagine: tratta da ingv.it)

 

 

 


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