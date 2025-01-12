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4 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta neve anche per zone del tarantino Protezione civile, previsioni meteo

12 Gennaio 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 16 per trentadue ore.

Screenshot 20250112 152028Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; nevicate al di sopra di 500-800 m, localmente anche a quote inferiori, con apporti al suolo moderati. Venti da forti a burrasca da Nord-Nord-Est, con raffiche di burrasca forte, mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo gli schemi, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


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