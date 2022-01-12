«La Oz Film, per la serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco 2” prodotta da Bibi Film tv srl, Zocotoco e Rai Fiction, regia di Luca Miniero, cerca ruoli e figurazioni speciali (con residenza in Puglia)». Inizia così l’annuncio postato su facebook dalla casa barese di produzioni cinematografiche in vista dell’inizio delle riprese -in programma a fine febbraio- del secondo capitolo della fiction ispirata ai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi.

Si cercano attrici e attori tra i 18 e 70 anni e nello specifico una «ragazza tra i 16 e i 25 anni, «di origini africane, asiatiche, sudamericane, indiane e/o arabe, bellezza naturale»; un ragazzo d’età compresa tra i 16 e i 25 anni, «bellissimo, con esperienza in campo musicale (ma non è causa di esclusione)»; e un uomo tra i 35 e i 45 anni «proveniente dall’est Europa». E ancora, donne tra i 25 e i 40 anni, dai «capelli scuri, altezza 170 centimetri circa, taglia 40/42, esperte runner e/o sub» e uomini tra i 18 e i 30 anni di origini africane alti più di 180 centimetri, «con esperienza in campo musicale (ma non è causa di esclusione)».

Gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo casting@ozfilm.it «scrivendo nell’oggetto Lolita 2- specifica la Oz Film-. La mail deve contenere solo due foto, primo piano e figura intera, senza occhiali da sole o foto di gruppo, scattate al momento dell’invio- specifica la società pugliese-. Per i ruoli è obbligatorio inviare un piccolo video di presentazione fatto anche con lo smartphone (in allegato alla mail o con link scaricabile), curriculum vitae artistico ed eventuali contatti dell’agenzia. sono inoltre obbligatori, per tutte le candidature, recapiti telefonici, e informazioni precise su altezza, età e residenza». Quanto, infine, alle comparse minori, la ricerca partirà nelle prossime settimane.

(foto: tratta da profilo facebook Oz Film)