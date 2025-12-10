Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si svolge sabato 13 dicembre alle ore 10.30, presso il Circolo Canottieri Barion (Molo San Nicola 5, Bari), la decima edizione del “Premio Nikolaos Città di Bari per lo Sport”, l’iniziativa dedicata alla celebrazione delle eccellenze sportive del territorio.

Il premio, organizzato e promosso dalla Fondazione Nikolaos, nasce con l’obiettivo di valorizzare le personalità dello sport pugliese che si distinguono per meriti agonistici, impegno etico, fair play e contributo sociale, rappresentando un esempio per le nuove generazioni.

Guidata da Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos, la cerimonia vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, autorità sportive regionali e nazionali, dirigenti, allenatori e atleti che, insieme alla fondazione, consegneranno i riconoscimenti previsti per questa edizione.

Durante l’evento saranno annunciati i Personaggi sportivi del Passato, del Presente e del Futuro, figure che con il loro operato hanno contribuito a promuovere l’immagine della città di Bari e della Puglia nel mondo. Saranno inoltre assegnati premi speciali, e altri riconoscimenti destinati a realtà e professionisti che incarnano i valori più autentici dello sport.

Non solo. In occasione della decima edizione del Premio, la Fondazione Nikolaos in collaborazione con la Freedom Asd, annuncerà la nascita della prima squadra barese di Sitting Volley, nuovo progetto innovativo e inclusivo che arricchisce il panorama sportivo pugliese.

Disciplina paralimpica in costante crescita, il Sitting Volley mantiene molte regole della pallavolo tradizionale, ma si gioca da seduti, con il bacino sempre a contatto con il pavimento: una caratteristica che lo rende accessibile ad atleti con disabilità motorie e praticabile anche da persone normodotate, senza l’uso di attrezzature specifiche.

«Anche quest’anno – dichiara con entusiasmo il presidente della Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone – celebriamo lo sport nelle sue molteplici forme e nei suoi più profondi valori: impegno, inclusione, lealtà e passione. Con la creazione della squadra di Sitting Volley confermiamo il nostro impegno nel sostenere progetti che generano impatto sociale e culturale, offrendo nuove opportunità di sport e partecipazione alla comunità barese».

«Un decennale di sport della Città di Bari – commenta il delegato Sport e Salute del Sindaco di Bari, Cascella Giuseppe – che ha un significato particolare, un viaggio temporale sportivo senza tralasciare chi potrà darci ancora pregio nelle competizioni nazionali e internazionali. Ci siamo dedicati anche su chi ha fatto la storia come atleta o come dirigente sportivo nella nostra Bari».

Il “Premio Nikolaos Città di Bari per lo Sport” è realizzato e promosso dalla Fondazione Nikolaos.

Si ringrazia: il Comune di Bari, il Circolo Canottieri Barion, la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Freedom Asd, AGCI Puglia – Associazione Generale Cooperative Italiane, ANSMeS – Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro, al Merito Sportivo, U.n.v.s, Casa Bari, Mack & Schühle Italia, Acqua Orsini e Grafica Zeroattanta.