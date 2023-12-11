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1 Maggio 2026
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Premio in Costarica ad un produttore di Barletta per un film sul contrasto a stalking e violenza di genere Antonio Cirillo, "Galatea de oro"

11 Dicembre 2023
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Di seguito il comunicato:

ANTONIO CIRILLO di Barletta Vince il PREMIO MONDIALE ” GALATEA DE ORO 2023 ” Sulla NON VIOLENZA E UMANESIMO.

IMG 20231211 WA0005Tale premio gli è stato Conferito meritatamente per il Proficuo lavoro altamente Sociale, Contrastando nella quotidianità la VIOLENZA E LO STALKING in Genere.
Premio Conferito dall’ ACCADEMIA MONDIALE COSTARRICENSE in persona del Presidente ALONDRA GUTIÉRREZ VARGAS.
Il Produttore Cinematografico Barlettano Antonio Cirillo si è messo in luce con uno dei suoi Film dove ha impressionato l’intera Cittadinanza Barlettana e non solo, con il Film dal titolo: STALKING SCONFIGGERLO SI DEVE
Tale Film è stato presentato alla Biennale di Venezia 2023, e si appresta dal 2024 ad essere proiettato in tutte le sale Cinematografiche Italiane.
La Puglia onorata di essere rappresentata nel MONDO dal Barlettano Antonio Cirillo. Ove nel 2024 produrrà un nuovo Film dal titolo ” PENSAVO FOSSE AMORE INVECE “.


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