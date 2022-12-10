Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Entra nel vivo la programmazione artistica di Lumière – Giardino di luce, a cura di Estensioni. Domenica 11 dicembre prenderà il via l’attività laboratoriale per i bambini, grazie a Coloribo, a cura di Bice Perrini.

Coloribo deriva dalla parola colore e cibo, è un laboratorio itinerante del gusto che introduce l’arte nella convivialità gastronomica in maniera semplice e in connessione con la Natura collegandosi ai colori e usando la multisensorialità attraverso tutti e cinque i sensi. La base e il fondamento di Coloribo sono i colori e partendo da una riflessione semplice sull’arte cerca una connessione con la natura, mettendo sempre insieme la tradizione e l’innovazione del cibo. Il suo progetto di cucina cromatica è quasi del tutto vegetariano e si collega a quelle che sono le ultime teorie di cibo sano e cucina del benessere. La novità dell’animazione gastronomica Coloribo è l’inserimento del pennello e dunque del gioco-performance che coinvolge i commensali.

Durante il laboratorio l’artista Bice Perrini mostrerà come i colori naturali dei prodotti dell’orto si può realizzare una merenda colorata semplice da fare e da gustare a km0, vere e proprie salse di ortaggi di stagione, confezionate in vasetti da 250 gr. Gli ingredienti sono frullati con olio extravergine di oliva, limone, aromi mediterranei come menta e finocchietto. I gusti sono: barbabietola rossa, crauto viola, pomodoro secco, olive nere, verdi, cuore di carciofo, rape, peperoncino piccante, peperone giallo.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, previa prenotazione al numero 0804301150. I posti sono limitati.

Oggi pomeriggio e domani, dalle 18.30, sarà la volta di un nuovo appuntamento a cura di Estensioni, l’intrattenimento acrobatico di Afro jambo Geegs, gruppo di acrobati di fama internazionale, nativi del Kenia, specializzati in acrobazie e arti circensi sociali, con lo spettacolo “Imani ya bwana”, un originale percorso artistico che mette in scena uno spettacolo con caratteristiche diverse che vanno dalla danza acrobatica, alla recitazione e alla musica. Gli spettacoli saranno itineranti in villa e lungo Corso Italia.

Il parco di luci, allestito da Mariano Light, immaginato e prodotto di Idea Show su mandato del Duc di Martina Franca e dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, è stato pensato per offrire alle persone uno spazio protetto dove potersi abbandonare alle più dolci emozioni natalizie, accolti tra luci e musica, tra spettacoli e laboratori, con l’intenzione di ricreare un’oasi felice al riparo dalle preoccupazioni, con un particolare riguardo ai più piccoli, per la cui felicità il progetto Lumière è stato realizzato. Un giardino incantato, un’oasi di positività per vivere la dolcezza del Natale.

Per informazioni: 0804301150

Programma eventi live :

8 dicembre OLIVOLIL jazz band dalle 10.45.00 alle 12.45 itineranti c/o villa Garibaldi

9 dicembre Afro jambo Geegs dalle ore 18.30 alle 20.30 circa itineranti c/o Piazza XX settembre

10 dicembre Afro jambo geegs dalle ore 18.30 alle 20.30 circa c/o Villa Garibaldi

11 dicembre Afro jambo geegs dalle ore 18.30 alle 20.30 circa itineranti c/o Corso Italia,

27 dicembre: Riciclato Circo Musicale dalle ore 18.30 alle 20.30 circa c/o Villa Garibaldi

28 dicembre: Riciclato Circo Musicale dalle ore 18.30 alle 20.30 circa itineranti Piazza XX settembre

28 dicembre : Magasine du cafè Concerto a Pedali dalle ore 18.30 alle 20.30 circa Viale della Libertà

29 dicembre : Magasine du cafè Concerto a Pedali dalle ore 18.30 alle 20.30 circa c/o Villa Garibaldi

Programma laboratori per bambini:

11 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 COLORIBO – Bice Perrini

18 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 DONNALOIA – Il mondo delle API

28 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 RICICLATO CIRCO MUSICALE

29 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 RICICLATO CIRCO MUSICALE