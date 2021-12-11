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Puglia ancora in giallo nella mappa dell’Ecdc È tra le poche regioni in Europa a rischio non elevato di contagio

11 Dicembre 2021
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Di Francesco Santoro: 

Una macchia gialla in un mare rosso arancio. È la Puglia nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Le infezioni da Coronavirus sono in crescita ma la regione degli ulivi è tra le poche aree dell’Ue a rischio non elevato di contagio. Stesso discorso vale per Comunità di Madrid, Estremadura, Cantabria, Sardegna, Sicilia, Molise e Umbria. Gran parte della Francia, la maggioranza degli Stati federati tedeschi, Belgio, Olanda e Irlanda, al contrario, sono rosse come quasi tutti i Paesi dell’Est, quelli maggiormente colpiti dal virus. In arancione, invece, Portogallo, il resto della Spagna, Malta e la Romania (escluse alcune zone in giallo). I parametri di riferimento dell’Ecdc sono il numero delle infezioni ogni 100mila abitanti nell’arco di 14 giorni e il tasso di positività ai tamponi.

 


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