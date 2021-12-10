Di Anna Lodeserto:
Oggi, in occasione della diciassettesima edizione della Giornata del Contemporaneo, indetta dall’Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani (AMACI), la pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto rende omaggio a Franca Maranò.
Pittrice, scultrice, poetessa e ceramista, Franca Maranò è stata la fondatrice nel 1970, con altri cinque artisti della galleria Centrosei di Bari, nonché pioniera dell’arte al femminile nella Puglia del secondo Novecento.
Per l’occasione saranno esposte tre opere recentemente donate alla pinacoteca dagli eredi dell’artista.
Le opere di Franca Maranò Ricerca di origine n. 8/42 (1986), La storia (1982), La paura (1985) appartengono a diversi periodi della produzione artistica e si aggiungono al pannello in ceramica smaltata acquistato nel 1989.
Nel pomeriggio, alle 17.30, nella pinacoteca metropolitana si terrà la presentazione della donazione alla presenza della consigliera delegata alla Cultura, Ico, Biblioteca e Musei, Francesca Pietroforte e della studiosa dell’artista, Christine Farese Sperken.