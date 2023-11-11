Di seguito un comunicato diffuso dal politecnico di Bari:

Il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sarà ospite del Politecnico di Bari, martedì, 14 novembre, per un incontro aperto agli studenti, alle Piccole Medie Imprese. Tema: “Il futuro è qui. Prospettive per l’imprenditorialità giovanile”.

Nell’appuntamento con il numero uno di Confindustria saranno trattati argomenti quali: le strategie di valorizzazione dei talenti, l’innovazione, la competitività, le opportunità del prossimo futuro.

L’evento, organizzato dal Politecnico, in collaborazione con Confindustria, è in programma nel Campus universitario, spazi “Oplà”, nella sede dell’incubatore BINP.

L’incontro pubblico avrà inizio alle ore 11,00, con l’introduzione del Rettore del Politecnico, Francesco Cupertino, i saluti del Presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, a cui seguirà la relazione di Carlo Bonomi, Presidente Confindustria. Interverranno infine, Sirio Vurro, direttore operativo dell’incubatore BINP del Poliba e, in rappresentanza della startup, “Astradyne”, Alessia Gloder. Moderatore, Giancarlo Fiume, Rai, TGR Puglia.

Carlo Bonomi, sarà inoltre ospite, assieme al Rettore, Francesco Cupertino, alle ore 19,00, della diretta social Poliba: YouTube, LinkedIn e Facebook sul tema di confronto, “Università e impresa alleate nella sfida dello sviluppo”.

Quest’ultima iniziativa s’inserisce nell’ambito del percorso di ascolto verso il nuovo Piano Strategico di Ateneo 2024-26.

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