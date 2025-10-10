Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Torna il “Bacco Tour”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Talsano “Thalassa” che propone un weekend all’insegna della valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, con due giornate – sabato 11 e domenica 12 ottobre – di eventi gratuiti con un ricco programma di incontri, musica, passeggiate culturali, poesia e degustazioni (Info & contatti: 347 6159765).

In questa terza edizione l’evento si concentra sulla comunità di Talsano, negli anni passati ha visto anche la collaborazione in rete della Pro loco di Talsano con le Pro loco di Carosino e di Leporano.

Il Bacco Tour 2025 inizia, sabato 11 ottobre, con manifestazioni che avranno come epicentro la Chiesa Maria SS.MA del Rosario di Talsano: alle ore 17.00 ci sarà, nel salone parrocchiale, un incontro cui parteciperanno numerose realtà locali che daranno vita a un dibattito su territorio ed enogastronomia. Interverranno Don Armando Imperato, Parroco Chiesa Maria SS.MA del Rosario, Armando Blasi, Presidente Pro Loco Talsano, Luciano Caputo, titolare omonima azienda casearia, Daniele Manni, titolare omonima azienda agricola, Lavinia D’Andria, ingegnere e Guida abilitata Regione Puglia, Alberto Bivona, Presidente Regionale Puglia TuriSport Europe, e Antonella Falcioni, Presidente Pro Loco di Leporano.

A seguire – alle ore 18.30 – ci sarà una passeggiata culturale nel borgo antico di Talsano con la Guida abilitata Regione Puglia Lavinia D’Andria che, tra i vicoli del centro storico, in questo primo itinerario accompagnerà i partecipanti alla scoperta di chiese e monumenti di ogni epoca, illustrando anche la vita contadina dei tempi passati.

A ritorno, alle ore 20.00 circa, ci sarà il Recital “Il vino e l’anima” a cura dell’Associazione A. Toscanini con in programma brani dedicati al vino e declamazione di versi poetici in tema; protagonisti della performance saranno il baritono Francesco Dell’Orco e i soprani Lorena Zaccaria e Giulia Bruno, accompagnati al pianoforte da Francesco Colonna. Nel mentre ci sarà la gustosa degustazione “Tarallucci e Vino”.

Domenica 12 ottobre il Bacco Tour si terrà, a partire dalle ore 18.00, in Largo Pace a Talsano, da dove, alle ore 18.30 circa, partirà la passeggiata con la Guida abilitata Regione Puglia Lavinia D’Andria che, anche in questa occasione, ma con un itinerario diverso rispetto alla sera precedente, tra i vicoli del centro storico accompagnerà i partecipanti alla scoperta di chiese e monumenti di ogni epoca, illustrando anche la vita contadina dei tempi passati.

Al ritorno ci sarà la performance di musica popolare e di declamazione di poesie “Il vino e l’anima”, seguita dall’elezione di Miss Talsano a cura della manager di moda Rosaria Di Napoli, mentre sarà possibile effettuare la visita all’attigua Azienda Casearia Luciano Caputo con una degustazione di prodotti e di vini locali.

L’evento, patrocinato dal Comune di Taranto e dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), è sostenuto dalla Regione Puglia mediante l’Avviso Anno 2025 per l’erogazione contributi alle associazioni turistiche Pro Loco.