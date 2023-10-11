Tweet di Riccardo Cucchi:
Prime presentazioni di Un Altro Calcio. A Lecce domenica 15 ottobre alle 12.15 e a Roma il 17 ottobre alle 18.30. Il calcio le sue contraddizioni, i valori, i diritti umani, l’Arabia Saudita, i soldi e i sentimenti. C’è molto di cui parlare. Insieme. Vi aspetto.
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Se c’è uno che può parlare di calcio ai massimi livelli è il radiocronista dell’ultimo (il più recente, meglio) successo mondiale dell’Italia. Da allora sembra più un regresso dello sport che non una evoluzione e ciò a favore del business, a scapito pure delle regole, ad esempio, in tema di lavoro. Riccardo Cucchi esordisce, con Un altro calcio, in Puglia dove peraltro, nella regione del festival della Valle d’Itria, potrebbe essere di casa anche per una passione come quella della lirica.