Di seguito il comunicato:



Studio3A-Valore S.p.A. apre “casa” anche a Taranto. Venerdì 8 ottobre 2021 è stata inaugurata in via Japigia 11, nei pressi dell’ospedale Santissima Annunziata, la nuova sede della società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che operava già da diversi anni in città attraverso il proprio Area Manager e consulente legale Luigi Cisonna, ma che ora, con un rilevante investimento, mette a disposizione dei suoi tantissimi assistiti e di qualsiasi cittadino che avesse bisogno di sostegno anche un punto di riferimento “fisico”, per un ulteriore salto di qualità: si tratta, peraltro, della seconda sede dell’azienda nella regione, essendo già attiva da quasi tre anni quella di Bari, segno di una presenza sempre più capillare e significativa in tutta la Puglia.

“La più grande soddisfazione della mia vita è quella di poter aiutare le persone che hanno subito un danno con quest’attività che ho iniziato 25 anni fa e che svolgiamo con tanta professionalità ma anche con il cuore – ha detto il Presidente di Studio3A-Valore S.p.A., dott. Ermes Trovò, alla cerimonia del taglio del nastro, preceduta dalla benedizione dei locali da parte di don Francesco Tenna e seguita da quasi duecento persone giunte anche dalla Calabria, dalla Campania e un po’ da tutta Italia – Siamo l’unica società per azioni nel settore del risarcimento danni nel Paese, abbiamo 82 dipendenti, 22 consulenti legali in tutt’Italia, 12 uffici aperti: la nuova sede di Taranto è un altro, importante traguardo di questa crescita dell’azienda e il merito è anche delle persone che ci lavorano, nello specifico in modo particolare di Luigi Cisonna, con cui abbiamo iniziato un percorso assieme cinque anni fa e che è diventato un grandissimo professionista, raggiungendo ragguardevoli obiettivi“.

Cisonna, visibilmente emozionato per l’apertura del nuovo point nella sua città, di cui sarà ovviamente il responsabile, ha ringraziato tutta la squadra di Studio3A, tutti gli assistiti che gli hanno rinnovato la stima e il loro affetto arrivando da ogni dove per condividere questo momento di festa, ma soprattutto il Presidente “perché – ha spiegato – nonostante l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, non solo ha garantito la continuità e la piena efficienza dei nostri servizi, che già erano a un livello qualitativamente elevatissimo, ma li ha anche migliorati“.

L’intervento forse più intenso, però, è stato quello di uno degli ospiti più graditi, l’ing. Fabio Pugliese, già presidente e “anima” dell’Associazione Basta Vittime sulla Strada Statale 106, che parte proprio da Taranto prima di attraversare tutta la costa jonica, una delle associazioni di volontariato più importanti della Calabria con cui Studio3A collabora da tempo e ha instaurato un rapporto anche di profonda amicizia.

“L’attività di Studio3A e di Luigi Cisonna per noi è una missione” ha affermato Pugliese, accompagnato dall’attuale presidente dell’associazione, Leonardo Caligiuri, familiare di una delle innumerevoli vittime della “Strada della Morte”. Fabio Pugliese ha ricordato le dolorose vicende di alcune famiglie che hanno perduto i propri cari, anche giovanissimi, in tragici incidenti sulla SS106, “che si sono affidate a Studio3A e a Luigi per essere assistite, a cui è stata resa giustizia attraverso il riconoscimento della piena responsabilità della controparte nei sinistri, anche a dispetto delle iniziali risultanze, e che sono state supportate anche economicamente e umanamente al di là degli aspetti giuridici. La società e Cisonna hanno fatto davvero del bene per tanta gente della Calabria che aveva bisogno di aiuto“.

La nuova sede di Taranto di Studio3A, a immagine e somiglianza di tutte le altre distribuite nel territorio nazionale, nei suoi 150 metri quadrati accoglie un’ampia reception, una sala riunioni, due uffici, servizi e un magazzino-archivio. Sarà aperta dal lunedì al venerdì, con orario 9-13 e 14-18: tel. 099 9811020, mail taranto@studio3a.net, sito www.studio3a.net.