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Al via la campagna vaccinale antinfluenzale per gli operatori sanitari del policlinico di Bari Contestualmente verrà somministrata la terza dose del siero contro il Covid

11 Ottobre 2021
policlinico bari

Di seguito un comunicato diffuso dalla direzione generale del Policlinico di Bari:

«Al via la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale e della dose di richiamo contro il Covid per gli operatori sanitari del Policlinico di Bari. A partire da domani 12 ottobre negli ambulatori della piastra chirurgica saranno vaccinati con la dose booster medici, infermieri e operatori sanitari in servizio nei reparti Covid di Rianimazione, Pneumologia, Malattie infettive, Pronto soccorso, Medicina interna. Contestualmente potranno fare anche la vaccinazione contro l’influenza.

Punto stampa alle ore 9,15. Saranno presenti l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore, e il responsabile della control room, Silvio Tafuri».


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