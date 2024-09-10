Di seguito il comunicato:



Si è concluso domenica 8 settembre il *22° Trofeo dei Parchi Naturali*, circuito interregionale di *MOUNTAIN BIKE* che si è svolto in 10 prove, organizzate in 6 regioni d’Italia: in Puglia, dove lo scorso 3 marzo si è corsa la 1^ Tappa *”Marathon Bosco delle Pianelle” a Martina Franca*, oltre che in Calabria, Basilicata, Sicilia, Lazio e Campania dove domenica scorsa, a Colliano in provincia di Salerno, si è svolta la Marathon Monti Eremita e Marzano, prova ultima e decisiva per le classifiche assoluta e di categorie. Eccellente il risultato finale per gli atleti pugliesi: il fasanese *Roberto Semeraro*, 3° nella categoria Master 1; *Ermanno Laneve* di Alberobello e *l’avvocato Martino Paolo Rosato* di Martina Franca, rispettivamente 1° e 3° nella Categoria Master 4; infine, *Alessio Scialpi della A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA*, 3° nella Categoria Junior, e *Raffaele Brescia* di Fasano, 2° nella Categoria M6 e portacolori della *Chialà Cycling Team di Locorotondo*, squadra vincitrice assoluta dell’intero circuito con 1770 punti totali.