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6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia, maltempo: allerta arancione per il tarantino declassata, codice giallo in buona parte della regione Protezione civile, previsioni meteo fino a domani

11 Settembre 2021
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, che di fatto variano quello emesso ieri.

Il primo: con validità fino alla prossima mezzanotte fa riferimento a “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a
moderati.” Rischio secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo: con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore, fa riferimento a” precipitazioni: da isolate a sparse, specie al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia.

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