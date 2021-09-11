Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, che di fatto variano quello emesso ieri.
Il primo: con validità fino alla prossima mezzanotte fa riferimento a “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a
moderati.” Rischio secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo: con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore, fa riferimento a” precipitazioni: da isolate a sparse, specie al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia.