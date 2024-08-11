Oggi le ultime gare e fra queste la finale di pallavolo femminile per un’altra medaglia italiana. Stasera la cerimonia di chiusura di Parigi 2024, con Paltrinieri-Fiammingo portabandiera dell’Italia.

La spedizione azzurra ha fatto registrare più o meno le stesse medaglie, attualmente 39, di Tokyo (40) con più ori stavolta. Quindi è andata meglio perché almeno un’altra medaglia arriva dalla nazionale di volley femminile. Non c’è stato, a differenza dell’olimpiade giapponese, neanche un oro targato Puglia. Il solo Luigi Samele, scherma è andato a medaglia (bronzo).