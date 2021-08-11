Il record di Catenanuova (Enna) risalente al 1999 con 48 gradi e mezzo è fortemente a rischio in queste ore. Ieri a Lentini, sempre in Sicilia, superati i 47 gradi. In Puglia le temperature sono a livelli, in alcune zone, superiori a quaranta gradi e fra le città campione per le ondate di calore Bari, come ieri, è bollino rosso. Come domani e anche venerdì quale città in rosso saranno quindici.