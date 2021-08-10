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Asl Bari: vaccinazioni a sportello da oggi per gli iscritti al politecnico Comunicazione

11 Agosto 2021
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Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari:

Vaccinazioni a sportello anche per gli studenti iscritti al Politecnico di Bari. Dopo l’accordo con il rettore della Università, la ASL – su richiesta del rettore del Politecnico – ha adottato la stessa iniziativa per incentivare ulteriormente la ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza a settembre.

Da oggi fino al 15 settembre tutti gli studenti universitari potranno quindi accedere senza necessità di prenotare nel centro vaccinale più vicino per la prima dose, muniti di carta di identità, tessera sanitaria, certificato di iscrizione o tesserino universitario.

Il calendario di agosto con giorni e orari di apertura degli hub è consultabile sul sito della ASL https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/coronavirus e sui profili Facebook e Instagram della azienda sanitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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