Di Nino Sangerardi:

Le sonorità della tradizione popolare incontrano la forza della musica sinfonica nel nuovo appuntamento del Matera Festival – Museo in Sinfonia : rassegna giunta alla IX edizione e promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia.

Domenica 12 luglio, ore 20.30, l’Ex Ospedale San Rocco in Matera ospiterà “Campane, Zampogna e Orchestra”.Concerto che mette in dialogo strumenti simbolo della cultura italiana con il linguaggio dell’orchestra.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra Sinfonica del Molise, diretta dal Maestro Andrea Magnelli, con Giulio Costanzo alle campane e Piero Ricci alla zampogna, in un progetto realizzato in collaborazione con la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, tra le più antiche fonderie di campane al mondo.

L’appuntamento si inserisce nel percorso artistico del Matera Festival, che anche quest’anno propone un cartellone capace di valorizzare il dialogo tra linguaggi musicali differenti e di promuovere il patrimonio culturale del territorio attraverso produzioni originali e concerti di respiro nazionale.

In questa prospettiva, “Campane, Zampogna e Orchestra” rappresenta “uno degli eventi più significativi della rassegna, grazie all’incontro tra strumenti profondamente radicati nella memoria collettiva e il respiro della grande musica sinfonica”.

Verranno proposte musiche di Ottorino Respighi, Giulio Costanzo e Piero Ricci, in un “percorso sonoro che attraversa spiritualità, identità e ricerca musicale. Le campane, da sempre simbolo di comunità e raccoglimento, e la zampogna, voce della tradizione pastorale dell’Italia meridionale, diventano protagoniste di una narrazione musicale che supera i confini del folklore per dialogare con l’orchestra in una veste nuova e coinvolgente. Il risultato è un’esperienza capace di emozionare pubblici diversi, mettendo in relazione passato e presente attraverso il linguaggio universale della musica”.

A impreziosire ulteriormente il concerto è la collaborazione con la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, realtà che custodisce una tradizione secolare riconosciuta a livello internazionale. L’esibizione vedrà inoltre protagonisti “un prezioso carillon di campane di due ottave e mezza, realizzato dalla storica fonderia, e la zampogna costruita dallo stesso Piero Ricci, strumenti che contribuiranno a rendere unico l’incontro tra patrimonio artigianale e produzione musicale contemporanea”.

La IX edizione del Matera Festival – Museo in Sinfonia è realizzata da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Musei nazionali di Matera Palazzo Lanfranchi e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia D’Aria, IP Fratelli Gaudiano, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio.