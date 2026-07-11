Bari oggi e domani in codice giallo, secondo il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore. Alcune città sono in codice verde, la gran parte in arancione mentre Civitavecchia, Firenze e Perugia sono in allerta rossa.

Già in queste ore si va verso un innalzamento notevole delle temperature in varie zone d’Italia con il superamento, nei prossimi giorni, dei 40 gradi e il raggiungimento anche dei 43 fra Sardegna, Sicilia e zona occidentale del centro.

Temporali previsti, se non già in corso, al nord e nella fascia adriatica centrosettentrionale, con sviluppo possibile anche per le zone appenniniche del sud.