Il gruppo della grande distribuzione con sede a Martina Franca si radica sempre più a livello nazionale. I centri commerciali con presenza di Happy Casa sono 152 da oggi, considerato che ce n’è uno nuovo nel comasco: inaugurato stamattina a Cantù.
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