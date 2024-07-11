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2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Happy Casa si espande ancora: nuovo store in Lombardia Inaugurato oggi nel centro commerciale di Cantù: il gruppo di Martina Franca è a quota 152

11 Luglio 2024
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Il gruppo della grande distribuzione con sede a Martina Franca si radica sempre più a livello nazionale. I centri commerciali con presenza di Happy Casa sono 152 da oggi, considerato che ce n’è uno nuovo nel comasco: inaugurato stamattina a Cantù.

 

 

 

 

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